Condò: "Con la Juve una sconfitta che è una secchiata d’acqua su alcuni entusiasmi che stavano rifiorendo nel Milan"

vedi letture

Dopo la sbornia in Supercoppa ed il successo esterno di Como, intervallato dal pareggio casalingo col Cagliari, per il Milan di Conceiçao arriva la prima sconfitta. E lo fa in un modo decisamente brutto, visto che la prestazione dei rossoneri all'Allianz Stadium è ben al di sotto della sufficienza. Paolo Condò, in diretta su Sky Sport, analizza così il momento del Milan:

“Una sconfitta che è una secchiata d’acqua su alcuni entusiasmi che stavano rifiorendo nel Milan. È una squadra che va a fiammate. Ha creato occasioni ma le ha calciate tutte su Di Gregorio. Dopo il primo gol subito si è svuotato. È un passo indietro molto pesante, è una squadra che ha bisogno di mercato. L’unico che sta rendendo è Fofana”.