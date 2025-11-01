Condò su Allegri, Conte e Spalletti: "La prima volta insieme in A dei tre maestri"

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato così di Allegri, Conte e Spalletti: "Luciano Spalletti è il miglior costruttore di gioco del nostro calcio. Nessuno è in grado di creare un ambiente vincente, dentro e fuori lo spogliatoio, come Antonio Conte. Nei 90 minuti di partita Max Allegri trova 'in diretta' soluzioni inaccessibili a chiunque altro. Sono i tre maestri del calcio italiano di oggi, due di loro hanno già allenato la Nazionale, il terzo (Allegri) conta di arrivarci prima di chiudere la carriera. L’aspetto curioso della loro ovvia rivalità — i migliori fra loro si stimano, ma soprattutto si combattono — è che questa è la prima volta in cui partecipano tutti e tre allo stesso campionato. Non era ancora successo perché ce n’è sempre stato almeno uno all’estero, oppure fermo, oppure in azzurro.

Il triello da buono, brutto e cattivo — in realtà se gli indichi il traguardo diventano tutti e tre cattivi — fu sfiorato una sola volta, nel settembre del 2009, quando Spalletti venne esonerato dalla Roma dopo le prime due partite, Allegri ne durò 33 sulla panchina del Cagliari e Conte debuttò in serie A alla quinta giornata, chiamato dall’Atalanta. Proprio Conte, campione in carica col Napoli, mal sopporta ma accetta — deve accettare — il ruolo di favorito per lo scudetto (lo divide con l’Inter)".