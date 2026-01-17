Condò sul CorSera: "Inter e Milan all’inizio di uno slalom parallelo"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere della Sera in edicola stamattina, Paolo Condò ha parlato così della sfida scudetto tra Inter e Milan, attualmente prima e secondo in classifica: "L’8 marzo Milan e Inter regoleranno i loro conti nel derby di ritorno, e da lì in poi sarà un lungo slalom parallelo fino al traguardo. Ci crediamo? Sì per quanto riguarda le protagoniste, perché l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan dalle 3 alle 15 partite in meno; ni sul duello esclusivo, perché almeno a Napoli e Juve non manca la struttura per correre forte. I prossimi turni sono favorevoli all’Inter, implacabile con le squadre di seconda fascia, ma la corrispondenza con due impegni europei terribili come Arsenal e Dortmund consiglia prudenza. La verità è che tanto equilibrio si fonda sull’assenza di una corazzata (la Bundesliga è un torneo non competitivo perché il Bayern vince tutte le partite) e sulle conseguenti imperfezioni delle protagoniste, basate anche su mercati infelici. Il Napoli ha perso presto De Bruyne, che era la sua grande aggiunta, ed è deluso da Lang e Lucca.

L’Inter è migliorata con l’avvicendamento fra Pavard e Akanji, e poco altro a livello di primi undici (poi però c’è Pio Esposito). La Juve sta scoprendo ora David, il resto è un pianto. La Roma ha centrato veramente un pezzo, Wesley, su cinque. Giusto il Milan, non a caso in grande progresso sull’anno scorso, ha inserito bene almeno tre uomini: Modric, Rabiot e Saelemakers. A proposito di Modric, lui e Nico Paz sono stati i migliori delle prime dieci giornate, Yildiz e McTominay quelli delle seconde".

