Scomparsa Commisso: Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domani alle 15

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Nonostante la morte del presidente viola Rocco Commisso, la partita di domani allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina si giocherà regolarmente, come da programma, alle 15. Lo si apprende dal club rossoblù. Non c'è infatti al momento alcuna richiesta in merito alla Lega calcio serie A da parte della società viola. Intanto, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, per tre stagioni a Firenze, ha affidato al sito ufficiale un ricordo di Commisso: "Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l'autenticità di noi uomini del Sud.

Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina". (ANSA).