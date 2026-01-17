Repubblica: "L’invincibile Rabiot: esilio e rinascita di un cavallo pazzo"
L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "L’invincibile Rabiot: esilio e rinascita di un cavallo pazzo". Il quotidiano esalta il francese, reduce dalla splendida doppietta di giovedì contro il Como. Il suo arrivo in rossonero in estate, favorito certamente dalla lite con Rowe al Marsiglia ad agosto, è stato fortemente voluto da Max Allegri che non rinuncia quasi mai a lui.
Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
