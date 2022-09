Condò: "Vincere in dominio, non arraffando il risultato malgrado tutto, è una discriminante che Pioli sente prima di ogni altro"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Condò, nel nuovo podcast Sky post due giorni di Champions League, si è così espresso sul Milan: "Il Milan è uscito da Salisburgo con l'animo combattuto. Il pari, alla fine, è un buon risultato, perché i cadetti della Red Bull sono la terza squadra del girone in ordine di importanza e il ko del Chelsea apre interessanti prospettive per il primo posto soprattutto se il Milan a San Siro, mercoledì prossimo, saprà tarpare le ali alla Dinamo Zagabria. Dall'altra parte l'entusiasmo post derby era un tappeto volante su cui proseguire il volo e, in questo senso, l'insoddisfazione di Pioli per la mancata vittoria è indicativa del momentum perduto. Il Milan avrebbe potuto anche vincere a Salisburgo con il palo di Leao nel finale, ma non aveva fatto abbastanza per meritarlo e questa, ormai, è una discriminante che Pioli sente prima di ogni altro: vincere in dominio, per una squadra giocava e talentuosa, non arraffando un risultato malgrado tutto come ogni tanto bisognerebbe essere capaci di fare".