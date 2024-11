Conte: "Scudetto sarebbe un miracolo? C'è solo Uno che li fa"

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - "Lo scudetto sarebbe un miracolo? Io sono credente e praticante, e conosco Uno soltanto capace di fare i miracoli...In maniera realistica cerco di dire sempre che abbiamo cominciato un percorso per cercare di dare qualcosa di stabile per tutti, squadra, club e tifosi che meritano sicuramente grandi gioie e soddisfazioni".

Antonio Conte non intende smorzare l'entusiasmo dei tifosi per il primato del Napoli in classifica ma ci tiene a rimanere ancorato alla realtà. "L'ho sempre detto - spiega - l'entusiasmo per noi deve essere benzina e lo vedo come una cosa positiva. Sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo e la passione che c'è intorno al Napoli. Ma questa passione dobbiamo alimentarla venendo qui ogni giorno e lavorando con il solo pensiero di far essere i tifosi orgogliosi di questa squadra. Il risultato deve essere relativo": (ANSA).