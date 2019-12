Andrea Conti, titolare contro Juventus, Napoli, Parma e Bologna, ha giocato quattro partite di fila in campionato col Milan. In maglia rossonera, causa infortuni, non era mai accaduto. L'ultima volta in cui il laterale bergamasco aveva disputato quattro gare consecutive risale all'aprile 2017 quando vestiva la maglia dell'Atalanta.