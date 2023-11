Continua il calvario per Kjaer: sarà out anche contro il Frosinone

vedi letture

Simon Kjaer salterà il Frosinone. Un problema enorme per i rossoneri, che avranno a disposizione il solo Fikayo Tomori come difensore centrale di ruolo, viste anche le assenze di Kalulu, Pellegrino e Thiaw. Il difensore danese che anche oggi si è allenato a parte e non il resto del gruppo, dopo aver saltato la nazionale per le gare di qualificazione a Euro2024, Fiorentina e Borussia Dortmund, non verrà convocato neanche per la partita casalinga contro il Frosinone valida per il quattordicesimo turno di Serie A.

DA QUANTO MANCA KJAER

Kjaer non vede campo dal 22 ottobre, ultima partita, contro la Juventus, dove è stato convocato. Poi l'infortunio con il Napoli per un affaticamento muscolare gli ha impedito di tornare in campo.