Continuano cure e terapie per Alessandro Florenzi

Come ribadito da Tuttosport questa mattina e come già riportato anche da MilanNews.it nei giorni scorsi, Alessandro Florenzi si trova a Milanello al pari della squadra e sta svolgendo sessioni di cure e di terapie nel suo percorso che lo riporterà in campo, dopo l'infortunio patito a fine agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Florenzi potrebbe essere in campo per l'inizio di febbraio.