Conto alla rovescia per il Liverpool campione. Ma è entusiasmante la lotta all'Europa

Conto alla rovescia a Liverpool. La squadra di Arne Slot è pronta a festeggiare il ventesimo titolo della sua storia, interrompendo il dominio del Manchester City e tornando sul tetto d'Inghilterra dopo cinque anni. Le celebrazioni - stavolta senza le restrizioni del Covid - potrebbero tenersi domenica, quando ad Anfield arriverà il Tottenham e basterà un punto per conquistare la Premier League.

I Reds hanno già acquisito matematicamente l'accesso alla prossima Champions League, che vedrà al via ben cinque squadre inglesi (sei se Manchester United o Tottenham vincessero l'Europa League): in questo momento gli altri posti sono riservati per l'Arsenal, il Manchester City, il Nottingham Forest e il Newcastle, mentre il Chelsea e l'Aston Villa giocherebbero rispettivamente l'Europa League e la Conference League. Un rush finale entusiasmante visto che ci sono ben cinque formazioni in appena quattro punti a contendersi tre posti.

Le due coppe nazionali, FA Cup e Carabao Cup, danno diritto rispettivamente a un posto in Europa League e uno in Conference. A far saltare il banco potrebbe essere il Crystal Palace, mentre il Newcastle si è assicurato almeno l'accesso alla Conference trionfando nella Coppa di Lega. Se a vincere l'FA Cup fosse una delle prime sette della classifica, il posto in Conference spetterebbe all'ottava (attualmente il Bournemouth).

Lotta salvezza - Southampton e Leicester in versione nonno Simpson alla Maison Derrière, la stessa sorte toccherà all'Ipswich. Breve e per nulla intenso, annata disastrosa per le tre neopromosse, che torneranno subito in Championship.

Il programma completo dalla 34ª giornata di Premier League

Martedì 22 aprile

Manchester City - Aston Villa 2-1

Mercoledì 23 aprile

Arsenal - Crystal Palace 2-2

Sabato 26 aprile

Chelsea - Everton

Brighton - West Ham

Newcastle - Ipswich Town

Nottingham Forest - Brentford

Southampton - Fulham

Wolverhampton - Leicester City

Domenica 27 aprile

Bournemouth - Manchester United

Liverpool - Tottenham

Classifica

1. Liverpool 79 punti

2. Arsenal 67 *

3. Manchester City 61*

4. Nottingham Forest 60

5. Newcastle 59

6. Aston Villa 57*

7. Chelsea 57

8. Bournemouth 49

9. Fulham 48

10. Brighton 48

11. Brentford 46

12. Crystal Palace 45 *

13. Everton 38

14. Manchester United 38

15. Wolverhampton 38

16. Tottenham 37

17. West Ham 36

18. Ipswich 21

19. Leicester 18 (retrocesso)

20. Southampton 11 (retrocesso)

* una gara in più