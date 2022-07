Coppa America femminile: la finale è Brasile-Colombia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - E' Brasile-Colombia la finale della Coppa America donne, che si sta svolgendo, in Colombia, in contemporanea agli Europei femminili in Inghilterra. La Seleçao ha ottenuto l'accesso alla finale battendo il Paraguay per 2-0 (reti di Bia e Ary Borges) nella semifinale giocata ieri notte a Bucaramanga. Nell'altra semifinale, quella di lunedì scorso, la nazionale di casa aveva battuto l'Argentina per 1-0 e quindi sabato se la vedrà con le brasiliane per la conquista del titolo continentale. Con il successo nelle rispettive semifinali, Colombia e Brasile hanno anche ottenuto la qualificazione al torneo di calcio femminile dell'Olimpiade di Parigi '24. (ANSA).