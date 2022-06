Coppa D'Africa, l'Algeria batte 2-0 la Tanzania: Bennacer gioca 90' e fornisce un assist

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è giocata quest'oggi Tanzania-Algeria, seconda giornata del gruppo F per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. Le Volpi del Deserto si sono imposte per due a zero, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e mantenendo di conseguenza il primato a punteggio pieno. Tra gli algerini è sceso in campo anche il rossonero Ismael Bennacer, che dopo la titolarità contro l'Uganda ha giocato per intero anche quest'ultimo incontro fornendo un assist in occasione del secondo gol.