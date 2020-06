Coppa Italia, Coca-Cola title sponsor della finale 2019/2020

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia di aver trovato un accordo di partnership con la Coca-Cola che partirà in occasione della Finale di Coppa Italia 2019-2020, in programma mercoledì 17 giugno a Roma. Si consolida così una relazione iniziata con successo a dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l'iconico brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020-2021.