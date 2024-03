Coppa Italia Femminile, la Roma vince nel finale di gara contro il Milan

Dopo la pausa per la Nazionale, in attesa della Poule Scudetto e della Poule Salvezza a completare la stagione di Serie A Femminile eBay, torna la Coppa Italia Femminile. Nel lunch match delle ore 12:30 è andata in scena la semfinale d'andata, con il Milan che ha ospitato la Roma al “Puma House of Football". la se Le rossonere però, non sono riuscite a ottenere i 3 punti, crollando solo nei minuti finali di partita sotte le reti di Haavi all'83 e Pilgrim nei minuti di recupero. Buona prestazione del Milan, che dovrà adesso ritrovare la giuste forze fisiche e mentali per prepare nuovamente il proprio percorso in campionato, in attesa poi del ritorno di Coppa Italia in casa della Roma, che potrà così presentarsi alla gara di ritorno con una piccola dose di tranquillità in più.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 0-2

Marcatrici: 83’ Haavi, 90’+1′ Pilgrim

Milan (4-3-3): Giuliani; Guagni (90’+4′ Arnadottir), Mesjasz, Piga, Bergamaschi (46’ Soffia); Vigilucci, Mascarello, Dubcova (90’+4′ Ijeh); Domping, Nadim (57’ Laurent), Marinelli (58’ Staskova).

Allenatore: Davide Corti.

Roma (4-3-3): Ceasar; Sonstevold, Linari, Valdezate, Bartoli; Greggi (71’ Kumagai), Troelsgaard (84’ Feiersinger), Giugliano; Haavi, Giacinti (71’ Kramzar), Glionna (7’ Pilgrim).

Allenatore: Alessandro Spugna.

Ammonite: Linari (R), Bergamaschi (M), Staskova (M), Troelsgaard (R)