Coppa Italia femminile, Roma-Fiorentina 1-1

Finisce in parità, per 1-1, la semifinale d’andata di Coppa Italia fra Roma e Fiorentina giocata nella Capitale. Gara spumeggiante con tante occasioni da ambo le parti che hanno visto Durante e Pipitone, i due portieri, protagoniste. La prima occasione del match è di marca viola con Ilaria Mauro che in due occasioni manda alto da pochi passi, dopo il quarto d’ora è però la Fiorentina a tremare per due volte: prima Serturini si fa ipnotizzare da Durante che respinge coi piedi, poi è Simonetti a calciare dal limite sorprendendo il portiere viola col palo che salva le ospiti. Al 42° è il turno di Pipitoni che si esalta su un mancino ravvicinato di Bonetti e salva la Roma. Nella ripresa arrivano i gol: all’80° Bonetti viene lanciata a rete, sorprende la difesa giallorossa e in diagonale batte Rosalia Pipitone per lo 0-1. Il vantaggio dura però pochi minuti con Philtjens che stende Bernauer in area, dal dischetto va Annamaria Serturini che si fa parare la prima conclusione, ma è lesta a ribattere in rete il pallone anticipando tutte. Nel finale tripla occasione per la Fiorentina: Tatiana Bonetti si sistema il pallone con la suola eludendo la marcatura della difesa e calcia colpendo la traversa sul pallone arriva Kongouli che da due passi spara addosso a Pipitone brava a chiudere lo specchio della porta manando la palla in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa da due passi di Adami con Pipitone che blocca sulla linea. Finisce 1-1 con il passaggio del turno che si deciderà fra un mese a Firenze.

