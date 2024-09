Coppa Italia: il tabellone aggiornato dopo Napoli-Palermo

Nel pomeriggio il Monza ha superato il Brescia, mentre in serata il Napoli ha letterlamente annichilito per 5 a 0 il Palermo di Alessio Dionisi, che non è praticamente mai sceso in campo.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia. La finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 25 maggio 2

Sedicesimi di finale

Lecce-Sassuolo 0-2

Cagliari-Cremonese 1-0

Torino-Empoli 1-2

Pisa-Cesena 0-1

Udinese-Salernitana 3-1

Genoa-Sampdoria 1-1 (5-6 d.c.r.)

Monza-Brescia 3-1

Napoli-Palermo 5-0

Ottavi di finale

1. Juventus-Cagliari

2. Fiorentina-Empoli

3. Bologna-Monza

4. Atalanta-Cesena

5. Milan-Sassuolo

6. Roma-Sampdoria

7. Lazio-Napoli

8. Inter-vincente Udinese-Salernitana

Quarti di finale

Vincente 1-vincente 2

Vincente 3-vincente 4

Vincente 5-vincente 6

Vincente 7-vincente 8