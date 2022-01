Coppa Italia, Milan-Lazio a San Siro il 9 febbraio alle 21

La lega Serie A ha reso noti gli orari per il prossimo turno di Coppa Italia. Il Milan affronterà la Lazio in un match secco valido per i quarti di finale.

Mercoledì 9 febbraio 2022 - Milan-Lazio, ore 21.00 su Canale 5.

Scelta curiosa a dir poco, visto che per l'8 febbraio è stato schedulato il match dell'Inter contro la Roma: per la seconda volta in stagione si giocherebbe a San Siro per due giorni consecutivi.

L'andata di un'eventuale semifinale si giocherà il 2 o il 3 marzo.