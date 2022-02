Coppa Italia, per le semifinali resta in vigore la regola del gol in trasferta in caso di parità

Dopo la vittoria ottenuta nei quarti di finale contro la Lazio, il Milan affronterà l'Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Per il penultimo atto della Coppa Nazionale, a differenza di quanto accadrà per le competizioni europee, resterà in vigore la regola del gol in trasferta in caso di parità assoluta fra le due avversarie. Il regolamento della Coppa Italia, infatti, dispone: "Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero di reti complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta".