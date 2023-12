Coppa Italia, stasera e domani i primi due ottavi di finale. Calendario e accoppiamenti ai quarti

La Coppa Italia entra nel vivo. Questa sera e domani sera si giocheranno infatti i primi due ottavi di finale in programma. Il turno delle ultime 16 delle competizioni parte questa settimana e si giocherà fino a inizio gennaio, quando sarà, tra l'altro, impegnato anche il Milan: i rossoneri ospiteranno il Cagliari il 2 gennaio 2024. Come da regolamento si gioca in partita secca.

Aprirà il programma, questa sera alle 21, la sfida tra Lazio e Genoa. Domani, invece, sempre alle ore 21, la partita tra Fiorentina e Parma. Di seguito il calendario completo con i possibili accoppiamenti ai quarti di finale.

5/12: Lazio-Genoa (ore 21)

6/12: Fiorentina-Parma (ore 21)

19/12: Napoli-Frosinone (ore 21)

20/12: Inter-Bologna (ore 21)

02/01: Milan-Cagliari (ore 21)

03/01: Atalanta-Sassuolo (ore 18)

03/01: Roma-Cremonese (ore 21)

04/01: Juventus-Salernitana (ore 21)

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Vincente Inter-Bologna VS Vincente Fiorentina-Parma

Vincente Atalanta-Sassuolo VS Vincente Milan-Cagliari

Vincente Lazio-Genoa VS Vincente Roma-Cremonese

Vincente Juventus-Salernitana VS Vincente Napoli-Frosinone