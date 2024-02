Corazzi: "Pioli ha finito il suo ciclo al Milan quasi per volontà sua"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Emanuele Corazzi ha parlato dei temi d'attualità in casa Milan soffermandosi soprattutto sul discorso relativo al futuro di Stefano Pioli, che a detta sua potrebbe finire ad allenare fuori dall'Italia una volta terminata la sua avventura in rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli secondo me ha finito il suo ciclo al Milan. Dico che l'ha finito addirittura quasi per volontà sua, anche perché è come se fosse arrivato al punto del 'vabbè ho dato quello che dovevo dare'. A quanto pare sarebbe molto attratto da un'esperienza all'estero, e la Spagna potrebbe essere un approdo per lui".