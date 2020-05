Coronavirus, Arcuri: "Il prezzo delle mascherine sarà di 61 centesimi. La giungla non esiste più"

Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus ha parlato delle mascherine. Queste le sue parole: “In questi dieci giorni l’argomento principale sono state le mascherine, io penso di dover offrire la mia voce, a chi ha voglia di ascoltarmi. Il prezzo delle mascherine chirurgiche che è stato fissato a 50 centesimi più iva, cioè a 0,61, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori e altre categorie a essi simili, ciò è e ciò sarà. La giungla che abbiamo lambito non c’è più e non tornerà. Chi compra le mascherine deve farlo al prezzo giusto, non alto e non basso, che garantisce margine a chi le produce e a chi le distribuisce, ma non la speculazione. Continuiamo a distribuire mascherine agli ospedali, alle forze dell’ordine, ai settori della pubblica amministrazione più esposti. Abbiamo aggiunto i trasporti pubblici locali, le RSA pubbliche e private, le polizie locali. Stiamo facendo la nostra parte, da domani condivideremo alle regioni la possibilità di mandare milioni di mascherine di comunità, per distribuirle gratuitamente alle categorie più deboli”.