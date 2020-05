Coronavirus, Conte: "Dal 25 maggio test su campione, disciplinata l'app Immuni"

Testare, tracciare, trattare. Sono queste le tre T, indicate dall’OMS come la via più adatta per gestire l’andamento del contagio da Coronavirus. Nel corso dell’informativa alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato i piani del Governo a tal riguardo. Nello specifico dopo aver spiegato l’aumento progressivo del numero dei test, ha dichiarato: "Lunedì 25 maggio partiranno test gratuiti su un campione di 150 mila cittadini, per esclusive ragioni di ricerca scientifica".

Sul tracciamento.

"Il Governo ha introdotto una disciplina per realizzare l’app Immuni, in modi che consentano il rispetto della privacy e la difesa della salute. Sono state interessate società pubbliche, interamente partecipate dallo Stato".

Sul trattamento.

"Il terzo pilastro si fonda su un costante ampliamento della capacità ricettiva delle nostre aziende ospedaliere. I posti in terapia intensiva sono ora 7.864, con un incremento del 52% rispetto all’inizio dell’emergenza. L’incremento è ancora più evidente per quanto riguarda i posti letto in pneumologia".