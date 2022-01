Coronavirus, in Premier League rinviata Arsenal-Tottenham

Niente derby del Nord di Londra nel week-end di Premier, che proprio pochi minuti fa ha ufficialmente rinviato la partita tra l'Arsenal e il Tottenham di Antonio Conte. I Gunners, nella giornata di ieri, avevano chiesto il rinvio della sfida per le troppe assenze dovute ai casi Covid sviluppatisi in squadra e il campionato inglese ha accolto oggi la richiesta. La sfida in programma per domani, dunque, non verrà disputata.