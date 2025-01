Corradi: "Conoscendo Conceiçao, il suo Milan giocherà con due punte"

Bernardo Corradi, ex attaccante, presente negli studi di Sky durante "Calciomercato - L'originale", ha parlato così del Milan e della possibilità che i rossoneri prendano un altro attaccante durante questa finestra di mercato invernale: "Conoscendo Conceiçao, il Milan giocherà con due punte, quindi un attaccante in più servirà sicuramente ai rossoneri. Per me Leao fa ancora fatica a giocare spalle alla porta, deve giocare guardando la porta. Non lo farei giocare come centravanti".

Al momento, un nome piuttosto caldo per l'attacco del Milan è quello di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Nelle scorse ore, i dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno incontrato il suo agente-fratello per parlare del possibile sbarco a Milanello del giocatore inglese.