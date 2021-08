"Pioli si fida del Milan", titola il Corriere della Sera in vista della gara di questa sera che apre la stagione dei rossoneri. "A Marassi senza gli infortunati Ibra e Kessie", aggiunge il noto quotidiano, ma il tecnico rossonero è fiducioso. "In casa della Samp l’attacco è sulle spalle di Giroud", mentre dal mercato è in arrivo il giovane Pietro Pellegri.