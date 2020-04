Corriere dello Sport: "Incubo bilanci: tutto in bilico, anche il futuro"

"Incubo bilanci: tutto in bilico, anche il futuro". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica a pagina 9 alla questione dei bilanci per alcune società. "Ecco perché la Serie A ha bisogno di risparmi subito. Diritti tv in discussione, gli sponsor riflettono. L'epidemia influirà pesantemente sul mercato: da Perisic a Schick, tanti i riscatti in pericolo. E sono a rischio persino gli introiti da stadio della prossima stagione, per via delle porte chiuse".