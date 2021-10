Corriere dello Sport: "Theo e Diaz, linfa nuova per il Milan"

"Theo e Diaz, linfa nuova per il Milan". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica alla squadra milanista in vista del big match di questa sera. "Dopo un mese - scrive il quotidiano romano - Hernandez e Brahim ritrovano il loro posto, preziose armi in più per Pioli. I rossoneri a Roma con un dubbio in attacco: Ibrahimovic favorito su Giroud. Leao e Calabria chiamati agli straordinari, ma contro l’Inter tornerà Florenzi".