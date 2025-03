Corsa scudetto, Galli: "Conte grande motivatore, domenica si presenterà al meglio contro il Milan. Questo campionato si deciderà sul fotofinish”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan. Queste le sue parole verso Napoli-Milan, in programma domenica sera al Maradona:

“Giocare contro Maradona è stato qualcosa di unico ed emozionante. Molti di noi sono arrivati alla gente proprio perchè marcavamo Maradona. Il mio Milan ha segnato un’epoca, eravamo in competizione con quel Napoli straordinario e che non era solo Maradona. Diego si è inserito in un contesto di squadra molto forte e ce la siamo giocata, credo dando spettacolo. Questa sfida può essere una svolta per il Napoli e per il Milan per cui immagino che verrà fuori una bella partita.

Credo che l’Inter alla fine avrà la meglio, quando vinci poi hai sempre più fame e credo che non mollerà niente, neanche la coppa Italia. Al Milan manca la continuità di risultati, spesso si trova scoperto per cui deve migliorare nella solidità difensiva anche perchè la squadra ha giocatori offensivi importanti. Gli attaccanti del Milan non hanno nulla da invidiare a quelli del Napoli. La stanchezza fisica non può determinare gli equilibri che vanno in campo, ci sono gli aspetti emotivi, cognitivi e mentali che vanno presi in considerazione, ma Conte è un grande motivatore e domenica si presenterà al meglio contro il Milan che ha bisogno di fare punti. Questo campionato si deciderà sul fotofinish”.