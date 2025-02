CorSera: "Gimenez, un 9 per cambiare la pelle del Diavolo"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Gimenez, un 9 per cambiare la pelle del Diavolo". Sergio Conceiçao avrà così finalmente un vero centravanti e un vero bomber che nella prima parte di stagione con il Feyenoord ha segnato 16 gol in 19 partite. Con il messicano, si vedrà una squadra che gioca di più in verticale, più pratica e più concreta. Ovviamente bisognerà vedere come sarà l'adattamento alla Serie A che è un campionato completamente diverso dalla Eredivisie olandese, ma è innegabile che il Milan abbia fatto un grande colpo perchè ha preso proprio il giocatore che tanto mancava.

Gimenez ha raccontato le sue emozioni a Milan TV: "Il Milan era il club di cui ero innamorato fin da bambino. Guardavo Kakà, Beckham, Ronaldinho, Pirlo, Gattuso... Tutto quel gruppo di calciatori che ha impressionato il mondo. Per questo il Milan è sempre stato il mio sogno fin da piccolo. Ho tantissime foto vecchie in cui indosso la maglia rossonera". Il centravanti messicano ha voluto fortemente il Milan e ora il suo sogno è diventato finalmente realtà.