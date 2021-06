CorSera - Il Milan non si dispera per l'addio di Calhanoglu

Se Pioli si rammarica lamentando la partenza di un giocatore come Calhanoglu, che considerava centrale nel proprio progetto, la società non pare disperarsi. Lo scrive il Corriere della Sera riprendendo le dichiarazioni rilasciate dal presidente Scaroni a "La Politica nel pallone". Nel giorno in cui Gigio Donnarumma effettua le visite mediche per il Psg, il numero uno di via Aldo Rossi chiarisce: "Noi poniamo un limite al costo degli ingaggi dei nostri giocatori. Oltre questo limite ognuno è libero di fare ciò che vuole. Abbiamo fatto un’offerta top a Donnarumma per quelle che erano le nostre possibilità ma non è bastato. Per quanto riguarda Calhanoglu all’Inter vale lo stesso discorso. Da parte nostra non c’è nessuna recriminazione".