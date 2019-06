CorSera - Inzaghi si sfila dalla corsa alla panchina del Milan

Un rivale in meno per Marco Giampaolo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Simone Inzaghi si sfila dalla corsa alla panchina del Milan. L’allenatore della Lazio, infatti, dopo aver avuto più incontri con Lotito terminati con un nulla di fatto, ieri, con una telefonata al presidente, ha raggiunto l’intesa per prolungare il contratto con la Lazio fino al 2021, con opzione per un’altra stagione.