CorSera - L'arrivo di Giroud ha reso felice (e stimolato) Ibrahimovic

L’arrivo di Giroud ha reso felice Ibrahimovic. Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese è il primo a sapere di non poter giocare tutte le partite, ma è chiaro che da questa concorrenza troverà ulteriori stimoli, come sempre è stato nella sua carriera. Dal cabto suo, mister Pioli è convinto che i due centravanti possano anche giocare insieme in un 4-4-2.