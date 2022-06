CorSera - Milan, accordo con Botman ma non con il Lille. Bremer l'alternativa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con i rinnovi di Maldini e Massara ancora in ballo, le trattative del Milan con il Lille per Botman sono rallentate. Sul giocatore, inoltre, è piombato anche il Newcastle, che offre di più rispetto ai rossoneri. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri hanno visionato anche Bremer del Torino come alternativa a Botman, ma il brasiliano si è già promesso all'Inter.