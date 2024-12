CorSera - Milan, anche Fonseca è tornato sotto esame: tra Roma e Supercoppa serve una svolta

Come riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan ha perso solo una delle ultime 11 partita (quella in casa dell'Atalanta), ma continua ad avere troppi alti e bassi ad alternare risultati e prestazioni senza mai trovare equilibrio e continuità. Rispetto ad inizio stagione, la squadra è senza dubbio cresciuta, ma non abbastanza e per questo anche Paulo Fonseca è tornato sotto esame. Tra stasera contro la Roma a San Siro e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ad inizio gennaio serve una svolta.

Queste la parole di ieri in conferenza stampa del tecnico portoghese: "Cosa chiedo al 2025? Non è difficile capire cosa voglio vedere nel 2025: una squadra con un atteggiamento più consistente. Penso al mese di gennaio come decisivo? No. È un gennaio pieno, troppo pieno. E allora devo pensare ad una partita alla volta. Ora penso solo alla Roma, dopo questa partita comincio a pensare alla Supercoppa. Se vado troppo avanti col pensiero non si possono fare bene le cose. Noi stiamo parlando di una squadra che ha fatto partite in cui ha dimostrato cosa può fare bene. Senza queste partite potevamo pensare ad un problema. La squadra invece ha dimostrato capacità in partite difficili. Ma penso che la squadra non veda le partite tutte allo stesso modo e questo è il problema. Oggi siamo qui a parlare di un Milan che non sta bene, ma se abbiamo due punti in più delle partite contro Genoa e Cagliari magari non se ne parlava tanto. Ma questo è successo perché la squadra non è consistente nell'affrontare gli avversari: quando non gioca contro grandi squadre pensa che sia facile. È questo che dobbiamo cambiare, in questo dobbiamo essere consistenti, guardare tutte le squadre allo stesso modo e non perdere punti dove non dobbiamo perderne. È una questione tattica? No. È una questione tecnica? No. È un problema di adesso? No. Stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo fare. Abbiamo provato di tutto? No, perché continuano a succedere questi momenti. È una grande sfida. Sono sicuro che troveremo la strada giusta".