CorSera - Milan, caccia al difensore: il Tottenham chiede il prestito con obbligo per Tanganga, N'Dicka piace

Nonostante la situazione di stallo per Charles De Ketelaere, Stefano Pioli attende nuovi rinforzi anche per la difesa, considerando anche l'addio di Alessio Romagnoli, passato alla Lazio a parametro zero. Nelle ultime ore, scrive il Corriere della Sera, i rossoneri hanno parlato con Paratici, dg del Tottenham, per fare il punto della situazione Tanganga: gli Spurs lascerebbero partire il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Milan si ferma al semplice prestito con diritto. Oltre al difensore inglese, piace anche Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.