Stipendi da campioni e la garanzia di un Milan presto vincente. Come riporta il Corriere della Sera, per convincere Donnarumma e Romagnoli a restare il club rossonero dovrà garantire a entrambi non solo ingaggi importanti, ma anche una prospettiva di competitività. Gigio e Alessio, infatti, vogliono giocare per vincere.