CorSera - Milan, il settimo posto va difeso con i denti

Snobbata per anni, l’Europa League è diventata ora un’ossessione per il Milan, per ragioni tecniche, d’immagine ed economiche. Ecco perché il settimo posto va difeso con i denti. Come riporta il Corriere della Sera, restare fuori dalle coppe sarebbe un fallimento. Domani il Verona affronterà il Brescia ultimo in classifica: se i rossoneri dovessero frenare nuovamente con la Lazio, c’è il rischio serio di un sorpasso.