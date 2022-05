CorSera Milano: "Stadio, ennesimo stallo: il dossier delle società slitta a giugno"

MilanNews.it

Torna a far parlare anche la questione nuovo stadio di Milano che, tra lotta scudetto e trattative per la cessione del Milan, era finita un po' in secondo piano. L'edizione di Milano del Corriere della Sera titola così oggi in edicola: "Stadio, ennesimo stallo: il dossier delle società slitta a giugno". Milan e Inter avrebbero deciso, prima di presentare il dossier, di incontrare il coordinatore del dibattito pubblico dimodochè si possano subito registrare le sue richieste.