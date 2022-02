CorSera - Nuovo stadio: ora Milan e Inter valutano le alternative a San Siro

MilanNews.it

Milan e Inter valutano le alternative a San Siro. Come riporta il Corriere della Sera, il progetto stadio così come è stato concepito in questi anni è ancora in vita, ma fatica a decollare. Per questo i due club hanno cominciato a guardarsi attorno. Sono già state individuate tre aree, tutte raggiungibili dalla metropolitana: Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate. La nuova casa di Milan e Inter, dunque, potrebbe sorgere fuori da Milano. San Siro resta il piano A, ma l'idea di costruire l'impianto altrove - con contatti, sopralluoghi e la scelta di nominare un superconsulente come Giuseppe Bonomi - è sempre più concreta. Quello che le due società rimproverano al sindaco Sala è la mancanza di un’adesione convinta al progetto.