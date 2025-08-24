Salta Boniface al Milan. Nel frattempo l'attaccante gioca in diretta a Call of Duty

Il Milan non acquisterà Victor Boniface. L'attaccante nigeriano dopo essere venuto a Milano nella giornata di venerdì per le visite mediche, è tornato in Germania e il club ha deciso di non procedere all'acquisto in prestito con diritto di riscatto.

A darne notizia per primo è stato il Leverkusen, per voce del direttore sportivo Simon Rolfes: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto".

Nel frattempo, Boniface ha deciso di condividere la sua quotidianità con i suoi follower e in queste ore lo si può vedere dilettarsi su Twitch a giocare a "Call of Duty" mentre la chat è intasata di tifosi milanisti e non solo a chiedere spiegazioni su quanto avvenuto. Non ricevendo risposta.