Serafini: "Abbiamo finito la scorsa stagione con cinque centravanti, abbiamo ricominciato questa con uno solo"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube al termine di Milan-Cremonese, partita giocata ieri sera e persa per 1-2 dai rossoneri a causa dei gol di Baschirotto e di Bonazzoli a battere il gol milanista firmato da Pavlovic: "Prestazione estremamente deludente da parte del Milan: veramente pochi spunti di qualità, pochi spunti individuali, ritmo basso, pochi uomini in area, qualche sbavatura di troppo in difesa con delle belle statuine sui due gol della Cremonese. Gimenez molto negativo: ha fatto rinvigorire quei dubbi che ci sono non solo nell'ambiente esterno ma anche internamente alla società. Senza Leao, pochi spunti. Loftus-Cheek molto lento, Saelemaekers molto lento, Pulisic a disagio alla ricerca della posizione e del dialogo con i compagni, Modric molto preciso e lucido ma da solo non è bastato, soprattutto perché Fofana è stato spesso impreciso. La difesa si è fatta infilare troppo spesso: io ho scritto che gli esterni nel gioco di Allegri sono importanti, ma non si è riusciti ad essere incisivi.

Abbiamo finito la scorsa stagione con cinque centravanti, abbiamo ricominciato questa con uno solo. E questo è stato uno dei motivi che ha causato la mancanza di reazione, con Allegri che non aveva cambi offensivi. Delusione cocenta, delusione profonda, contro una neopromossa a San Siro".