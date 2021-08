CorSera: "Oggi i tifosi tornano allo stadio: prova generale in vista della Serie A"

Oggi con le prime partite di Coppa Italia si riparte anche con gli stadi aperti al pubblico: 50% di capienza e occupazione dei posti a scacchiera. L'attenzione è massima e non sono ammessi scivoloni, a cominciare dalla necessità di avere il green pass per entrare negli impianti. Saranno gli steward a dover verificare la presenza del pass con l'app ministeriale che legge il QR code e poi verrà anche misurata la temperatura con l'obbligo di tenere la mascherina per tutto l'arco della gara anche all'aperto. Non aspettiamoci pienoni è pur sempre calcio d'estate, per esempio al Franchi per Fiorentina-Cosenza non si andrà oltre i 3mila spettatori. I numeri saranno diversi per il ritorno della Serie A: questo weekend si tratta solo della prima prova generale. A riportarlo è Il Corriere della Sera.