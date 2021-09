CorSport: "Ibrahimovic già titolare con la Lazio. Messias in dubbio"

"Ibrahimovic già titolare con la Lazio. Messias in dubbio" scrive il Corriere dello Sport parlando di Milan-Lazio. Zlatan Ibrahimovic scalda i motori in vista del match di domenica prossima. Lo svedese potrebbe essere la novità dal 1' minuto di Stefano Pioli. Dietro di lui, ballottaggio Florenzi-Saelemaekers e Leao-Rebic, assieme all'inamovibile Brahim Diaz. Possibile debutto rimandato per Junior Messias, ancora alle prese con una forma precaria: le sue condizioni verranno monitorate in queste ore.