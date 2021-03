CorSport: "Il Milan lancia un bel segnale per il nostro calcio. C'è luce in fondo al tunnel"

Il Milan strappa con cuore e carattere un pareggio meritato in casa dello United. A regalare l'uno a uno è stato Simon Kjaer, che ha scelto la notte ideale per trovare il primo gol rossonero. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la qualificazione resti tutta da conquistare, perché anche ieri i Red Devils hanno dimostrato di essere squadra forte e temibile. Ma il pari - evidenzia il quotidiano - è un bel segnale anche per il nostro calcio, perché nel "derby" tra le seconde in classifica di Serie A e Premier "non siamo usciti con le ossa rotte". C'è dunque luce in fondo al tunnel. Anche perché il Milan non avrebbe meritato di perdere.