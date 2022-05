CorSport - Investimenti importanti per portare Botman e Sanches a Milano

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Milan starebbe pianificando l'acquisto dei due giocatori del Lille Sven Botman e Renato Sanches. Per entrambi servirebbe mettere da parte un tesoretto per l'accordo con il club francese anche se i prezzi dovrebbero essere diversi. Il difensore olandese, in scadenza nel 2025, potrebbe richiedere un maggiore sforzo economico; per il portoghese, il cui contratto con il Lille terminerà tra tredici mesi, l'accordo con i francesi non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile.