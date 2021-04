CorSport - La UEFA pensa all'introduzione del salary cap

Dopo aver respinto gli attacchi provenienti dalla Super League e dai 12 club che hanno provato a metterla in piedi, la UEFA pare aver recepito il messaggio che qualcosa nell’attuale modello di business non va. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport, la stessa UEFA sta pensando a correggere l’attuale Fair Play Finanziario per prendere in considerazione l’introduzione del salary cap. Però, l’apertura a porre un tetto limite agli stipendi si scontra con un mercato che mescola realtà complesse e diverse. Ecco perché il salary cap non è di così facile attuazione. L’idea c’è, vedremo se verrà introdotta nei prossimi anni.