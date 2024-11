CorSport - Milan, Fonseca ha in mano un cubo di Rubik: sei facce come le sei coppie di centrali alternate finora in difesa

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza questa mattina il problema dei troppi gol subiti dal Milan in questa prima parte di stagione: ben 22 reti incassate in 17 partite giocate. Dietro a questo andamento negativo ci sono ovviamente diverse motivazioni, tra cui anche i troppi cambi di formazione in difesa da parte di Paulo Fonseca che ha in mano un cubo di Rubik.

Alle sei facce del poliedro corrispondono le sei coppie di centrali che l'allenatore del Milan ha alternato finora: Gabbia-Tomori è la più utilizzata (cinque partite insieme, cinque gol subiti), poi Thiaw-Pavlovic (quattro partite, cinque gol subiti), Tomori-Pavlovic (quattro partite, nove gol subiti), Thiaw-Tomori (due partite, tre gol subiti) e, per chiudere, Gabbia-Pavlovic (una partita, zero gol subiti) e Thiaw-Gabbia (una partita, zero gol subiti).