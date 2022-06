MilanNews.it

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome di Pablo Mari rimane segato sul taccuino del Milan. I sei mesi di livello, portando anche esperienza, a Udine hanno confermato come per il difensore spagnolo non ci siano problemi di adattabilità in campo, proprio come Bremer, obiettivo del Milan in questo mercato.