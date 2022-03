CorSport - Ora il Milan dovrà essere grande anche con le piccole

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ora arriva il difficile, scrive giustamente il Corriere dello Sport. Il riferimento è al Milan e ai tanti punti persi con le cosiddette provinciali. Dopo aver vinto l’ennesimo scontro diretto, la squadra di Pioli dovrà riuscire a essere grande anche contro le piccole. Ecco perché - scrive il quotidiano romano - la sfida contro l’Empoli, in programma sabato sera a San Siro, non è stata presa sotto gamba a Milanello, con la squadra che ha alzato la soglia dell’attenzione per non ricadere nella solita trappola.